Messina, uno squalo di oltre tre metri trovato morto al Marina del Nettuno VIDEO

Uno squalo morto di oltre tre metri è "approdato" ieri sera al porticciolo del Marina del Nettuno. A trasportarlo il mare in tempesta per tutta la giornata a causa del forte vento di Scirocco. Si tratta di uno squalo capopiatto molto diffuso nel Mediteranneo e considerato innocuo. Il grosso esemplare ha comunque destato una certa impressione e tanta curiosità tra gli ospiti del porticciolo e del ristorante. Non è raro vedere in quello specchio d' acqua pesci di grossa taglia o tartarughe marine.

Ma uno squalo, sebbene morto, è cosa insolita. La Capitaneria di porto, subito allertata, ha chiamato gli uomini di Messinaservizi che dovranno smaltire la carcassa del pesce considerato a tutti gli effetti rifiuto speciale. Gli uomini del porticciolo gestito dalla Comet hanno avuto un bel da fare per imbracare lo squalo e agganciarlo al pontile in attesa degli uomini della società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti.

