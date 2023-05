S. Teresa di Riva, travolgente la furia del torrente Savoca VIDEO

Continua a piovere sulla zona jonica e in particolare sulle vallate dell’Agrò e del Savoca. I corsi d’acqua si sono notevolmente ingrossati nelle ultime ore e a Santa Teresa di Riva la furia del torrente Savoca ha trascinato in mare imbarcazioni e carrelli che si trovavano alla foce, sulla sponda destra, travolgendo anche una ruspa rimasta al centro del corso d’acqua. Sia sulla sponda santateresina che su quella del limitrofo comune di Furci Siculo sono accorsi pescatori e proprietari dei natanti per mettere in salvo i mezzi più a rischio.

Monitorato da questa mattina anche il torrente Agrò, tra Santa Teresa di Riva e Sant'Alessio Siculo, soprattutto nel tratto alla foce in corrispondenza della passerella sommergibile che ormai da quattro anni garantisce il transito sulla Statale 114 dopo la chiusura del ponte: le autorità locali tengono sotto controllo il livello dell'acqua che finora si è mantenuto sotto la carreggiata, ma nelle prossime ore non è escluso che possa innalzarsi costringendo alla chiusura della bretella.

