A Messina il primo cinema dell'accoglienza: il sogno che una domenica speciale sia per sempre

Lo spettacolo più bello a cui un genitore possa assistere è un figlio che riesce a fare. E invece, molto spesso, chi vive la disabilità non prova neanche. Si ferma, davanti alla porta di un cinema, davanti alla paura, alla vergogna, al pregiudizio.

Domenica scorsa a Messina, tanti genitori, invece, non si sono fermati, grazie a imprenditori illuminati, grazie a tante realtà cittadine, e a quel papà che ci ha sempre voluto provare. Più che cinema blu, all'Apollo di Messina è andato in scena un arcobaleno di sorrisi, arrivati anche da Palermo. Come papà Antonio Riggio che sogna di poter portare anche nella sua città il cinema per tutti.

Messina è stata la prima in Sicilia ad organizzare il cinema dell'accoglienza, a cui tutti i bambini possono partecipare tra luci accese e massima libertà di sfarfallare. E l'iniziativa è stato un vero successo. Per molte famiglie, come quella di papà Massimiliano Puleo, è stata una domenica davvero speciale, un momento diverso ed emozionante: "Una domenica diversa da tutte altre". Visione e condivisione "per uscire fuori da quell'isolamento che troppo spesso imprigiona le famiglie che vivono la disabilità" come ha testimoniato Liliana Ruta, neuropsichiatra infantile e ricercatrice del Cnr.

Così anche dentro la piccola grande sala di un cinema si fanno miracoli. E quello che è successo Apollo ha stupito tanti genitori ed è stato possibile grazie soprattutto a Marco Bonanno, il papà speciale che, assieme a CittadinanzAttiva, ha lottato perchè questo sogno diventasse realtà. "Mio figlio è l'unico che entra ed esce - ha raccontato - ma so che oggi è stato dentro la sala per 15 minuti consecutivi, domani saranno 20 e poi andrà sempre migliorando, invece per me fino ad oggi è stato impossibile andare al cinema".

Perchè bisogna sempre provarci, perchè riuscire si può, come spiegano Marilena Briguglio e Francesca La Fauci Belponer, le responsabili di un percorso sull'autismo del Policlinico che ha portato 5 ragazzi di Messina a lavorare al bar dello Stadium di Bisconte. "Per noi oggi è una giornata magnifica, questa mattina siamo stati a fare colazione assieme ai ragazzi di Bisconte e poi con quelli che non lavoravano siamo venuti qui a guardare il film, è così che dovrebbe ogni giornata".

Ma lo spettacolo non finisce qui, perchè gli appuntamenti del cinema Apollo continueranno anche nelle prossime domeniche, il 30 aprile e il 16 maggio, e poi c'è un sogno che continua con la titolare Loredana Polizzi che invita tutte le mamme messinesi a tenere impegnata una domenica mattina ogni 15 giorni "Perchè si va al cinema, a guardare un film con i propri figli e a partecipare a un progetto importante per la città".

Una città che ha fame di queste iniziative e in cui si spera che un giorno, una domenica speciale possa diventare per sempre.

