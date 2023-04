ATM Messina, il presidente Campagna ospite alla Gazzetta: "Siamo un'azienda in buona salute"

Ha risposto a domande su tram, bus, parcheggi d'interscambio e rapporto con i sindacati il presidente dell'ATM Messina Giuseppe Campagna, partecipando alla puntata di "APProfondimento" nella sede della redazione digital della Gazzetta del Sud, condotta da Salvatore De Maria con la partecipazione di Domenico Bertè. La trasmissione che vi proponiamo sul nostro sito, andrà in onda sulla RTP venerdì alle 15.15 circa, al termine del telegiornale.

Tra le novità annunciate, una riguarda più direttamente i cittadini. Infatti, in attesa che tutte le fermate abbiano un monitor che segnali quali e quando saranno i bus in transito, l’Atm ha varato un piano “intermedio”.

«In questa settimana – ha detto Giuseppe Campagna – posizioneremo in ogni fermata un “Qr code”, in maniera tale che i messinesi potranno, con il loro smartphone, inquadrando il simbolo, conoscere in tempo reale quali bus stanno per passare da quella specifica fermata e in quanto tempo. Quanto alle nuove pensiline stiamo per lanciare il bando per la realizzazione».

