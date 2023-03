L'assessore Mondello alla Gazzetta. Cantieri aperti e grandi opere da completare IL VIDEO

«Io sul banco degli imputati per i tanti cantieri in città? No, non mi sento sotto accusa. Sono tutti pezzi di un mosaico che rappresenta la nostra visione di città, con una mobilità in linea con gli indirizzi europei». Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Mondello, risponde così ad uno dei tanti spunti emersi durante la puntata di APProfondimento. Incalzato dalle domande di Salvatore De Maria e Sebastiano Caspanello, ma anche dai contributi video inviati da lettori e addetti ai lavori, Mondello ha toccato tanti temi "caldi": dai cantieri dei parcheggi di interscambio al porto di Tremestieri, dalla nuova via Don Blasco all'isola pedonale. «Entro la fine del mandato - ha detto l'assessore - sarà più visibile l'idea di città a cui stiamo lavorando». La puntata andrà in onda su RTP venerdì 24 marzo alle ore 15.10

