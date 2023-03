Messina, ultimato dragaggio nel porto di Tremestieri: si attende l'ordinanza di riapertura totale

L'ennesimo dragaggio nel porto di Tremestieri si è appena concluso. Ora si attende l'ordinanza della Capitaneria dopo la quale sarà possibile far tornare ad attraccare per le bidirezionali di Caronte&Tourist e RFI. Dovrebbe essere firmata nel pomeriggio o nella mattinata di domani una volta concluse le ultime verifiche tecniche all'interno dell'approdo. Il bacino è chiuso parzialmente dall'11 febbraio scorso, da quando una violenta mareggiata ha colpito la costa ionica di Messina e della sua provincia creando anche notevoli danni. Non appena sarà riaperto anche il secondo scivolo, i mezzi pesanti potranno imbarcarsi tutti verso questa destinazione, anzichè utilizzare, seppur parzialmente, la rada S. Francesco, transitando di conseguenza dal centro città per raggiungere la tangenziale.

I lavori, per conto della Comet che gestisce il bacino, sono stati eseguiti dalla Engineering srl Chioggia. Sono stati asportati 14mila metri cubi di sabbia che hanno richiesto 17 viaggi del moto pontone "Gioacchino Bacheto" verso il punto in cui sono stati poi riversati

