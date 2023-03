Messina, folle corsa a 100 kmh in via Garibaldi... e pubblica il video sui social

Molte strade del territorio comunale di Messina equivalgono per alcuni automobilisti a circuiti di Formula 1. Soprattutto di notte, quando la città dorme e le arterie di collegamento si svuotano, dando libero sfogo all’idiozia di chi si sente un pilota. A denunciare la pericolosità di quanto accade in centro è un gruppo di residenti di via Garibaldi, peraltro tristemente nota per il tragico incidente costato la vita alla studentessa di Capo d’Orlando Lorena Mangano.

E c’è persino chi non solo preme il piede sull’acceleratore, trasformando le auto in proiettili pericolosissimi, ma anche si compiace dell’azione scellerata, pubblicando sui social la sua corsa. Infatti, gira su Instagram un video di un automobilista che tra le altre cose mette la propria vita a repentaglio. Col proprio telefonino, ha filmato la partenza “a razzo” della sua macchina, una Mercedes, inquadrando il tachimetro che raggiungeva in pochi secondi i centro chilometri orari, per poi rallentare. Per giunta, in condizioni meteo non certo ottimali, visto che nel momento in cui testava l’accelerazione del suo veicolo, ossia il tempo intercorso tra i 0 e i 100 chilometri all’ora, piovigginava e l’asfalto era bagnato.

Come si nota dal video, il “Lewis Hamilton di Messina” si trova in via Garibaldi appunto, sulla carreggiata lato mare. È fermo al semaforo di piazza Unità d’Italia, davanti alla Prefettura. E quando scatta il verde, scatta il suo bolide. Si lascia in un batter d’occhio alle spalle il Palazzo del Governo, il Circolo della borsa e la chiesa di San Giuliano. Poi si ferma. Fortunatamente, in quel frangente, non sembrano esserci altri veicoli né passanti. La folle corsa, quindi, è impressa sui social, ma potrebbe anche essere stata immortalata dalle numerose telecamere di sorveglianza installate lungo il percorso, strategico e molto trafficato specialmente di giorno. Sono stati proprio alcuni residenti nella zona a notare il breve filmato, che dura una dozzina di secondi. E, giustamente indignati e preoccupati, hanno segnalato ciò che accade frequentemente in via Garibaldi e dintorni alla redazione Cronaca della Gazzetta del Sud.

