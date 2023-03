Incendio a bordo del traghetto alle Eolie, il video dei soccorsi ai cinque passeggeri

Un video della Guardia costiera di Milazzo mostra le immagini dei soccorsi della motovedetta CP 818 a cinque passeggeri che lunedì erano a bordo del traghetto "Filippo Lippi" della Siremar, dopo l'incendio divampato nella sala macchine.

Al momento dell’accaduto, per cause ancora da accertare, la nave era in navigazione a circa tre miglia a sud-ovest dell’isola di Salina. A bordo è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti né conseguenze per gli automezzi presenti sulla nave.

In area erano sono stati inviati altri due mezzi navali e un elicottero della Guardia Costiera e due mercantili. Le operazioni sono state coordinate dalla Capitaneria di porto di Milazzo.

