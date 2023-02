Messina, nuove telecamere contro l'abbandono di rifiuti

Un giro di vite e una rivoluzione culturale per far fronte alla recrudescenza degli abbandoni di rifiuti a Messina. Ne ha parlato oggi il sindaco Federico Basile con il direttore generale Puccio, l’assessore Caminiti, il comandante della polizia municipale Blasco e la presidente di Messinaservizi Interdonato.

Saranno installate diverse nuove telecamere, sarà chiesto il supporto della polizia metropolitana ed è stato chiesta anche la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. Sono state quasi 500 le sanzioni inflitte nell’ultimo anno ma evidentemente non sono bastate a frenare il fenomeno che ha prodotto quasi un milione di extracosti sulla Tari.

I numeri sciorinati dal comandante Blasco

Il comandante Blasco ha illustrato i numeri della sezione Ambientale della Polizia Specialistica, sottolineando che “da gennaio 2022 a gennaio 2023 sono complessivamente 367 i verbali contestati per abbandono illecito di rifiuti sul suolo pubblico, con una sanzione amministrativa di 600,00 euro per ogni singola violazione e 113 le contestazioni per errato conferimento nei carrellati, 141 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria, 78 mezzi sottoposti a sequestro, due arresti e tanti altri reati contestati nell’ambito dell’attività posta in essere dal Corpo”.

