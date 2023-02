Messina, le dimissioni della Previti. Basile risponde: "Impegni personali e professionali"

Non vuol sentir parlare di scossone o di rottura. Per il sindaco Federico Basile l'addio di Carlotta Previti alla Giunta è un fatto "naturale". Nessuna frizione, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali. E Basile lo ha precisato nel corso della prima puntata di "APProfondimento", la nuova trasmissione prodotta dalla redazione digital di Gazzetta del Sud e da Rtp e condotta da Salvatore De Maria. "Non credo si tratti di mancanza di stimoli - ha risposto Basile - ma impegni personali e professionali. Carlotta è un'ottimo professionasta e lo ha dimostrato anche nella Pubblica Amministrazione. Probabilmente rispetto a un impegno che era h24 mi ha confermato di volersi prendere una pausa. Delusa per le sue deleghe a Puccio? Ritengo di no perché le funzioni andate a Puccio, sono state assorbite funzioni che erano già di un dirigente".

© Riproduzione riservata