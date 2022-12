800mila euro per il Natale a Messina, il sindaco Basile: "Aiuta a stare insieme, e la gente apprezza"

E' una spesa importante quella che l'Amministrazione comunale di Messina ha destinato alle manifestazioni e agli addobbi di questo Natale 2022. Si aggira intorno agli 800 mila euro la cifra che verrà spesa per questo mese ricco di eventi. A quanti, non molti per la verità, hanno storto il muso sull'opportunità di una spesa così consistente in un periodo di crisi in cui molte famiglia fanno fatica a tirare avanti il sindaco Basile ha così risposto.

"C'è bisogno anche di questo, molte fonti di finanziamento sono finalizzate a questo lancio di Messina come punto attrattivo. C'è bisogno di questo, inoltre, perchè aiuta a stare meglio insieme e sto vedendo tante gente che apprezza tutto quello che siamo riusciti a realizzare". Raggiante il primo cittadino all'accensione dell'albero di Piazza Cairoli dove al suo arrivo da Piazza della Repubblica ha trovato un vero bagno di folla. "Voglio ringraziare tutta la gente che è intervenuta, il mio metro e 92 di altezza - dice ridendo Basile - mi permette di vedere quanti sono e soprattutto i loro volti sorridenti. Dobbiamo stare insieme per fare tutte le cose che ci sono da realizzare a Messina".

Gli assessori

Ieri era tutti presenti i componenti dell'esecutivo di Federico Basile. In questa clip sentiamo Alessandra Calafiore, Enzo Caruso, Massimiliano Minutoli e Liana Cannata

