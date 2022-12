Messina, in tour tra gli splendidi alberi di Natale e un'isola pedonale in festa

Un rito tanto simbolico quanto emozionante quello che oggi pomeriggio, giovedi 8 dicembre, si è tenuto tra alcune delle principali piazze della Città di Messina dove, tramite l’accensione degli alberi di Natale allestiti dal Comune di Messina, è stato dato il via ufficiale al Natale di Messina 2022. L’appuntamento tanto atteso dalla comunità messinese ha avuto inizio alle 17, con l’inaugurazione dell’albero di Natale installato all’interno di Palazzo Zanca. Subito dopo spazio all’accensione del grande albero allestito da Messina Servizi ed installato al centro di una coloratissima Piazza Unione Europea. Due momenti importanti avvenuti alla presenza del Sindaco della Città di Messina, Federico Basile, e di tutta la Giunta Municipale, seguiti anche da tanti messinesi in festa vogliosi di attendere questo rito emozionante.

Da lì, è stata è toccato all’accensione dell’albero di Natale presente a Piazza della Repubblica ed allestito dall’AMAM, per poi concludere, intorno alle ore 19, con l’attesissima accensione del grande allbero fornito da Caronte&Tourist ed installato in una Piazza Cairoli gremita per l’occasione, in festa per l’apertuta ufficiale del programma di eventi realizzato dal Comune di Messina. Per concludere il tour dell’inaugurazione degli alberi natalizi, ultimo appuntamento alle 20.30 al Teatro Vittorio Emanuele dove, oltre appunto al momento dell’accensione, si tiene il concerto di Tosca dal titolo “Appunti Musicali dal Mondo, confini e sconfini del suono della voce”, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ear Teatro di Messina.

Successo per il primo giorno di isole pedonali a Messina. I cittadini hanno dimostrato di gradire la chiusura del viale San Martino (sino alla via Santa Cecilia): migliaia in serata, in concomitanza con l'accensione degli alberi di Natale a piazza Cairoli, dove ha preso il via anche il "mercatino" con le casette.

© Riproduzione riservata