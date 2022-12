Maltempo, Barcellona in ginocchio. Paura tra la popolazione, piove anche dentro l'ospedale

Una bomba d'acqua si è abbattuta nel pomeriggio di sabato su Barcellona e tutta la zona Tirrenica. Le maggiori paure e preoccupazioni si sono registrate nel quartiere S. Antonio, con il formarsi di un flusso di acqua e fango e tanta gente in strada che si è messa tempestivamente al sicuro. E non pochi hanno preferito abbandonare l'auto. A causa del maltempo è stata chiusa l'autostrada con uscita obbligatoria a Barcellona, transito dalla statale e rientro a Falcone (e viceversa). In piena il torrente Longano. Un fulmune ha colpito una palma che è andata a fuoco. Disagi anche all'ospedale dove si sono registrati in alcune zone copiose infiltrazioni d'acqua piovana.

Maltempo, bomba d'acqua tra Barcellona e Milazzo: fiumi di fango. Autostrada chiusa FOTO | VIDEO Il ponte sul torrente Mazzarra Il maltempo sulla tirrenica Milazzo La frana sulla Ss 185 a Francavilla di Sicilia Barcellona Barcellona Barcellona Terme Vigliatore Terme Vigliatore Terme Vigliatore Terme Vigliatore

© Riproduzione riservata