Barcellona, il sindaco Calabrò: "Scongiurata tragedia, è stato un evento eccezionale"

"Un evento eccezionale che poteva avere conseguenze molto più gravi". Così il sindaco di Barcellona, Pinuccio Calabrò, ha commentato la bomba d'acqua che ieri ha colpito tra gli altri della fascia tirrenica, anche il comune del Longano.

"Per fortuna non ci sono state esondazioni di torrenti, anche perchè in questi anni sono stati effettuati interventi di manutenzione, ma la portata delle piogge di ieri è stata imponente".

Il sindaco parla di ingentissimi danni a strade, scuole e argini dei torrenti. Un quantitativo d'acqua incredibile e spaventoso è stato riversato nelle strade di Barcellona, fra 150 e 190 mm di acqua nelle nostre saie, principalmente in quelle di Zigari, Sant'Antonio e Cappuccini.

Oggi pomeriggio a Barcellona arriveranno il prefetto di Messina e i vertici della Protezione civile regionale. Le richieste principali al Governo regionale saranno l'immediato finanziamento dei progetti già esistenti per la messa in sicurezza delle saie.

