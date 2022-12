"Manifesteremo pacificamente e lo continueremo a fare". La lotta non si ferma. E' questo il messaggio principale che i partecipanti al corteo per l'ospedale "Cutroni-Zodda" hanno voluto lanciare avvicinandosi alla struttura ospedaliera e puntando il dito contro la latitanza dell'Asp su una vicenda che vede "strappato" al suo scopo, un presidio importantissimo per la sanità del territorio.

