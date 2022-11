Violenza sulle donne, appello social della miss messinese Gloria Calapaj: "#Guardabenechiami: denunciate"

Ha brillato a Miss Italia con la fascia di Miss Social Sicilia 2022 e sfruttando i potenti mezzi di comunicazione ha lanciato un messaggio simbolico in una giornata particolare in cui si ribadisce il no alla violenza sulle donne: «Uno degli argomenti a cuore del concorso è la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne – ha detto la messinese Gloria Calapaj, classe 2001 – infatti hanno attivato un’iniziativa, #guardabenechiami, che ha lo scopo di aiutare le donne più giovani che hanno subito violenza non solo fisica ma anche psicologica.

Il modo più incisivo dati i tempi è l’utilizzo dei social, in modo che il messaggio di fermare queste atrocità e aiutare a denunciare questi atti per chi li ha subiti arrivi in tutto il mondo». E tutto è nato con una domanda a cui era difficile non rispondere prontamente: «Ci hanno domandato – continua – se volessimo contribuire anche noi, nel nostro piccolo, sviluppando un video o semplicemente pubblicando una foto esprimendo il nostro pensiero su questo argomento molto delicato.

Ad esempio, io ho voluto realizzare un video in cui si nota quanto queste azioni contro le donne facciano male e quanti tipi differenti di violenza si possano subire, sia tra le mura di casa che fuori. Concludendo che solo se ci uniamo e ci sosteniamo a vicenda possiamo fare dei piccoli passi per fermare tutta questa violenza. Perché unite si è più forti».

