Curcio a Messina per "Sisma Stretto 20222: "La fragilità delle infrastrutture è un problema"

A Messina, in occasione dell'esercitazione nazionale "Sisma Stretto 2022" anche il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio che ha dichiarato: "Sono test che servono per testare le criticità soprattutto nelle zone impervie, il tema che sta emergendo con forza è la fragilità delle infrastrutture per raggiungere determinati luoghi, soprattutto in Sicilia. Le criticità e i fenomeni metereologici stanno modificando la portata degli eventi climatici, anche per questo vanno modificate alcune prassi sia da parte delle istituzioni che dei cittadini, che devono essere pronti e preparati davanti al rischio".

© Riproduzione riservata