Stromboli, l'eruzione e la colata lavica viste dal drone. VIDEO

Riprese eccezionali quelle di Stromboliphotograper che con l'utilizzo di droni ha immortalato suggestivi e spettacolari momenti riguardati l'eruzione e la colata lavica del vulcano.

Intanto resta invariato lo scenario sullo Stromboli. Lo rileva l’Ossevatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in base alle osservazioni 'su terrenò effettuate da personale Ingv. Difatti i flussi lavici continuano a essere poco alimentati e i fronti non sono avanzati rispetto alle scorse ore. Continuano a osservarsi frequenti crolli e distacchi di materiale dal canale lavico eroso dai flussi e dal fronte stesso che arrivano velocemente in mare. Infine persiste l’attività di spattering al cratere nord. Dal punto di vista sismico, nel corso della giornata di oggi l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato modeste fluttuazioni, attestandosi quasi sempre e fino allo stato attuale nel livello medio-basso.

© Riproduzione riservata