De Lucia lascia Messina: "Attenzione ai segnali di Cosa Nostra"

E' stato il giorno dei saluti per Maurizio De Lucia, che sabato s'insedierà come nuovo procuratore di Palermo dopo aver retto l'ufficio inquirente per cinque anni a Messina. Il magistrato questa mattina, non senza commozione, si è congedato nel corso di una breve cerimonia nell'aula magna della Corte d'appello, con i colleghi della Procura e con il personale amministrativo.

Ha avuto parole di grande stima e riconoscenza per tutti, ed ha più volte detto che "è stato un onore" lavorare in questi cinque anni a Messina.

Sempre in mattinata si è recato al Consiglio dell'ordine degli avvocati per salutare idealmente tutti i rappresentanti del Foro.

Lo abbiamo intervistato per tracciare con lui un bilancio di questi cinque anni in riva allo Stretto.

