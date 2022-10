Ancora un incendio a Lipari, questa volta in località Pirrera Collo. All'interno di un fondo agricolo si è sviluppato un rogo che ha rischiato di propagarsi. I vigili del fuoco di Lipari, tempestivamente, hanno circoscritto l'incendio e successivamente, assieme alla Forestale, nel frattempo giunta sui luoghi, bonificato il perimetro. L'incendio è di natura colposa e i vigili del fuoco stanno indagando, in queste ore, per trovare il responsabile.

