Messina, nuova fontanella? No, dissuasore installato sopra un tubo dell'Amam VIDEO

Non è una nuova fontanella, non è un'attrazione turistica, né una nuova trovata pubblicitaria dei negozi vicini. E' quanto molti messinesi stamani hanno osservato in via Nicola Fabrizi, sotto piazza Cairoli. Acqua che usciva da un dissuasore, mancava solo un puttino seduto sulla struttura in ferro. Ma cosa è accaduto? La spiegazione è presto detta: la ditta che ha installato il dissuasore ha sfondato la tubatura sottostante. L'Amam è prontamente intervenuta in mattinata per riparare il danno e ripristinare lo stato dei luoghi.

