Panarea: ambulanza guasta di nuovo e problemi all'elipista. Donna trasferita al Papardo dopo 4 ore VIDEO

Il suo arrivo era stato salutato in porto con entusiasmo ad agosto. Come un ritorno alla normalità. Ma la notte appena trascorsa a Panarea ha riacceso le luci sul problema atavico: i soccorsi alle Eolie. Infatti, proprio l'ambulanza che era mancata per settimane si è scaricata, in attesa dell'elisoccorso, nel momento in cui doveva servire per trasportare una signora. E per l'occasione, gli isolani hanno spinto il mezzo con le mani.

Un problema, quello dell'ambulanza elettrica di Panarea, segnalato a quanto pare già lo scorso 27 agosto. E che va risolto al più presto, in quanto nel momento in cui si accendono le luci anabbaglianti, l'ambulanza va in protezione e si spegne. E di conseguenza, con il buio l'ambulanza può circolare solo con le luci di posizione, che non permettono però una guida semplice e sicura. E a quanto pare, dopo 3 ore "ai box" con le luci accese nel vano sanitario, le batterie si sarebbero scaricate. Con gli isolani costretti appunto a spingere

Problemi all'elipista

Ma questo non è l'unico neo, perché sotto accusa è ancora la pista dell'elisoccorso, che ricorda problemi già segnalati da tempo: il malfunzionamento dell'elisuperfice con faretti guasti o completamente sradicati dal terreno, le luci divelte e la manica a vento, quella che deve segnalare la direzione del vento all'elicottero, totalmente rotta. E gli elicotteri che hanno conseguenti problemi nell'atterraggio.

E anche questa volta gli isolani si affidano ai social per gridare il loro rammarico: "Stasera - scrive uno dei parenti della povera signora trasportata al "Papardo" di Messina - mia zia è stata trasportata con l'elicottero a Messina dopo un'attesa di circa 4 ore, con un'ambulanza rotta, partendo da una pista con le luci rotte. Qui siamo scherzando con la vita di tutti noi. Non voglio trovare un colpevole, ma tutti noi isolani, insieme al sindaco e ai medici, dobbiamo sederci a un tavolino e trovare una soluzione per gestire questa situazione di degrado. Ringrazio Alessio Ferrara e il sindaco Riccardo Gullo per essersi attivati subito. E Luca Sulfaro per la gestione della pista dell'elisoccorso e per aver continuato incessantemente a chiamare chi di dovere per fare i lavori. Cerchiamo di trovare una soluzione, tutti assieme. Grazie ai dottori della guardia medica Pietro e Clelia che hanno fatto un lavoro eccezionale".

"Un attesa a nostro avviso è vergognosa - ci riferiscono altri familiari della signora - E dalla 19.15 circa, da quando è scattato l'allarme, l'elisoccorso è arrivato alle 23.01. E poi ci chiediamo: che ambulanza abbiamo? Come l'hanno revisionata? Spero che questa volta si faccia davvero qualcosa e non si pensi che gli isolani siano lo scarto della società. Adesso vogliamo davvero l'ambulanza nuova, perché non si può aspettare". E ovviamente c' è chi aggiunge: " Speriamo che nessuno si presenti con i santini elettorali per parlare di cambiamento".

