Il transito dei vacanzieri da Messina, Blasco: "Il piano per il controesodo ha funzionato"

Traccia un bilancio sulla stagione estiva il comandante della polizia municipale di Messina Stefano Blasco. Alla guida del corpo dal maggio scorso, per la prima volta si è trovato a fronteggiare le varie ondate di esodo e controesodo dei vacanzieri ma anche il ritorno sulle strade della città di diverse processioni che mancavano da due anni, su tutte quella della Vara il 15 agosto.

Un bilancio giudicato positivamente dal comandante Blasco, innanzitutto, sotto l'aspetto della viabilità, in occasione delle varie ondate di controesodo che, immancabilmente, si sono registrate già nel week end che precedeva il Ferragosto. Il piano viario che coinvolgeva anche altre arterie oltre i viali Boccetta e della Libertà, secondo Blasco ha dato i risultati sperati. "Abbiamo lavorato preventivamente innanzitutto per tutelare la cittadinanza separando il più possibile i flussi dei vacanzieri dal traffico cittadino. Un buon lavoro di squadra grazie alla collaborazione della società Caronte&Tourist che ci ha molto aiutato procurandoci i pannelli integrativi per la segnaletica stradale ideata dal centro studi del corpo con il supporto della sezione infortunistica che ci ha fornito le planimetrie". L'estate 2022 ha segnato anche il ritorno in strada di moltissime processioni. Quella della Vara ha fatto registrare una partecipazione record. "Le processioni fanno parte della vita quotidiana di una città e noi non ci sottraiamo mai per garantire una regolare e tranquillo svolgimento. E' stata la mia prima esperienza con la Vara, l'ho vissuta dal di dentro ed è stato un momento anche molto emozionante. C'è stato un impegno di tutto il corpo e credo che anche in questo caso i risultati si siano visti".

Nella seconda parte dell'intervista, il comandante Blasco accenna anche al nuovo piano del traffico che l'amministrazione comunale sta per varare, alla sosta selvaggia e all'abbandono dei rifiuti per strada

