Messina, rogo in un negozio di scarpe del centro commerciale Today VIDEO

E' stato probabilmente un corto circuito ad innescare un incendio all'interno del negozio Scarpe&Scarpe situato nel centro commerciale Today sulla ex SS114 a Messina. E' successo intorno alle 4.30 della notte. Sul posto squadre di vigili del fuoco che hanno già domato le fiamme e i carabinieri per le indagini. Ancora adesso manca la corrente elettrica in tutta la struttura che è stata interdetta a dipendenti e clienti. Alcune attività attigue hanno avuto danni all'impianto elettrico. In queste ore si sta facendo una stima dell'ammontare dei danni subiti.

