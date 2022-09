Messina, abbandono e degrado all'ingresso della tangenziale direzione Palermo

I "saluti" per chi abbandona la città di Messina direzione Palermo non differiscono poi di molto dall'accoglienza. Rifiuti abbandonati, sporcizia e abbandono, infatti, la fanno da padrone all'ingresso "Messina centro" della tangenziale direzione Palermo.

Svariate le segnalazioni da parte dei cittadini che però, da oltre 20 giorni, restano inascoltate. A gravare sulle condizioni degli svincoli autostradali in ingresso e uscita, oltre all'inciviltà degli abitanti, la quasi totale mancanza di controlli da parte delle istituzioni competenti.

Il risultato appare ineluttabile sotto gli occhi di tutti, una triste cartolina d'addio, da una terra bellissima, ma ancora una volta bistrattata.

