Asp Messina, protesta della Csil Fp: negata l'indizione di un'assemblea VIDEO

«All’ordine del giorno ci sarebbero dovuti essere temi importanti per i lavoratori dell’Asp ma l’azienda ha negato per ben tre volte l’indizione di un’assemblea presso il Palazzo Geraci assegnandoci altri luoghi ben distanti dal posto di lavoro». Lo ha affermato la segretaria generale della Cisl Fp Messina, Giovanna Bicchieri, nella lettera di motivazione della manifestazione dei lavoratori indetta presso la corte interna dell’Asp di Messina, in via La Farina.

«Dalla mancata stabilizzazione dei precari storici, dei precari CoVid, dei precari nel Ruolo alle gravi carenze organiche di personale sanitario sono tanti gli argomenti che occorre discutere», ha precisato la Bicchieri che ha chiesto al Prefetto di essere ricevuta con una delegazione dei lavoratori.

