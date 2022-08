Sbarca a Messina il primo treno ibrido per rinnovare la flotta sull'Isola

Arrivato ieri sera il primo di 22 nuovi treni ibridi Blues, acquistati dalla Regione Siciliana per rinnovare la flotta ferroviaria in servizio nell’Isola. L'investimento complessivo in nuovi treni negli ultimi cinque anni ammonta a oltre 300 milioni di euro, di cui 165 destinati proprio a questi mezzi bimodali diesel-elettrico. Soddisfazione è stata espressa alla stazione centrale di Messina dall'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone

I Blues sono stati acquistati dalla Regione per migliorare il servizio sulle tratte più penalizzate e non elettrificate: Modica-Caltanissetta, Trapani-Palermo-Castelvetrano, Agrigento-Palermo. Possono andare anche sulle tratte meglio messe come Me-Ct e Me-Pa.

Uiltrasporti: "Ottimo risultato, ora il raddoppio della Messina-Palermo"

“Una rivoluzione tanto attesa sui binari siciliani , che si apprestano ad avere una delle flotte treno più giovani d’Italia - dichiara Michele Barresi, segretario regionale Uiltrasporti. Un innovativo supporto al rilancio del sistema turistico siciliano e più confort per i pendolari, per i quali servirebbero anche maggiori collegamenti e fasce orarie più idonee alle esigenze di chi studia e lavora. Restano gravi le carenze invece sulla rete infrastrutturale- continua Barresi - perché nuovi treni non vuol dire maggiore velocità di collegamenti, se ancora si viaggia a binario unico per oltre il 70% della rete siciliana a velocità spesso inferiore a 100 km/h. La battaglia della politica regionale adesso punti a inserire, a completamento dei progetti del Pnrr, che prevede il raddoppio Messina-Catania e Catania-Palermo, anche il completamento della rete tra Messina e Palermo, che per i 100 km tra Patti e Cefalù è destinata a rimanere un’infrastruttura da medioevo ferroviario. Il raddoppio del binario della linea Messina- Palermo - conclude la Uiltrasporti-, collegando due città metropolitane, in ottica regionale rappresenta la dorsale ferroviaria più importante della Sicilia.

