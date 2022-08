Messina, torna la processione della Vara DIRETTA

Dopo due anni di stop per via della pandemia, tornano la Vara e i Giganti. In mattinata la conferenza stampa di presentazione con tutti i dettagli delle iniziative dedicate, quest'anno, anche a Franz Riccobono, storico messinese e tra le anime della Vara, scomparso recentemente : previste anche mostre, conferenze e concorsi.

15 Agosto lunedì

- ore 07,00: Stendimento delle corde e legatura al cippo della Vara - ore 09,00 — Sparo di 21 colpi di cannone

- ore 11.00— Basilica Cattedrale. Solenne Pontificale presieduto dall'Arcivescovo S. E. Mons. Giovanni Accolla

- ore 18,30 — Partenza della Vara da Piazza Castronovo con spari di batteria e lancio di bigliettini. Sparo di "bombe a giorno" dalla Madonnina del Porto alla fermata davanti alla Prefettura. Sparo di fuochi pirotecnici all'arrivo della Vara in piazza Duomo

- ore 23,00 — Esecuzione di fuochi pirotecnici dalla Madonnina del Porto, offerti dal

Gruppo Caronte&Tourist

