Due anni dalla morte di Viviana e Gioele. Daniele Mondello: "Vado avanti finchè non trovo la verità"

A due anni di distanza dalla tragica morte di Viviana Parisi e di Gioele Mondello, la ferita è ancora aperta e sanguinante. La comunità di Venetico ha voluto nuovamente manifestare la propria vicinanza alle famiglie Mondello-Parisi, partecipando in maniera sentita e raccolta alla fiaccolata organizzata dal marito e padre Daniele Mondello in piazza delle Grazie, a Venetico Marina. Il momento di raccoglimento si è tenuto subito dopo la messa celebrata da padre Cleto D'Agostino. "Il Signore ci custodisce, c'è una grande verità che dobbiamo tenere presente. Qualsiasi cosa succeda nella vita Dio non è distante da noi - ha detto il sacerdote -. Il Signore ci dà sempre più luce e quel senso eterno. La preghiera è qualcosa di molto prezioso. In questo luogo ci sono stati Viviana e Gioele e non ce lo siamo mai dimenticati. Esiste una verità vera, non quella che viene spesso diffusa a buon mercato con parole sbrigative.

L'avvocato Claudio Mondello: "Non ci siamo fermati. Caronia ferita che sanguina ancora, che non può placarsi con un'accettazione passiva. Pretende giustizia e verità"

