Messina, Tremonti "sbaraccato" a metà: residenti sul piede di guerra VIDEO

Chiedono alle Istituzioni e soprattutto alla prefetta Cosima Di Stani, commissaria per il Risanamento, di far completare con urgenza le operazioni di sbaraccamento e rimuovere materiale di risulta e rifiuti accatastati da mesi in un’area a ridosso delle loro abitazioni