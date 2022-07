Camion in fiamme sulla Messina-Palermo, in molti abbandonano le auto. Momenti di panico

Un camion in fiamme sull'autostrada Messina-Palermo e lunghe file con moltissimi disagi, poco prima della galleria Telegrafo. E' quanto avvenuto pochi minuti fa sulla A20, dove a seguito dell'incendio di un mezzo si sono create lunghe code e file interminabili (di oltre un'ora) con tantissime persone costrette a scendere dall'auto e uscire dalla galleria per l'impossibilità di respirare e per il grande caldo. In molti peraltro non hanno capito neanche cosa stesse accadendo ma sono fuggiti per la paura. Grande lavoro degli agenti della Polstrada, che hanno fronteggiato l'emergenza provando a dare un immediato aiuto agli utenti.

