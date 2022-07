Un incendio si sviluppato in contrada Grazie a Castanea: il rogo, da questa mattina alle 10.30, è stato domato nel pomeriggio intorno alle ore 17 e ancora stanno operando squadre della Forestale e dei Vigili del fuoco, in azione sul posto per la bonifica. Sono intervenuti anche 2 elicotteri, uno della forestale e uno dei vigili del fuoco, coordinati dal personale del corpo forestale.

© Riproduzione riservata