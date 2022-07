A Villaggio Unrra l'incendio ha causato danni a un deposito di Messina Servizi VIDEO

Alle 12.30 circa è stato domato l'incendio si era sviluppato attorno alle 10,15 nella zona sud della città. All’inizio si trattava di un rogo di sterpaglie ma poi è stato attaccato dalle fiamme una porzione del deposito di Messina Servizi a villaggio Unrra. Tre squadre dei vigili del fuoco sul posto. Alta colonna di fumo nero su tutta la zona.

A bruciare i carrellati della raccolta differenziata, non pieni rifiuti, contenitori in plastica che creano un fumo densissimo. Sono migliaia i "mastelli" depositati in quella zona. Allontanate delle famiglie precauzionalmente per il fumo, ma solo per poco tempo. Il fuoco è stato circoscritto e tenuto sotto controllo da 4 squadre dei vigili del fuoco

Il comunicato di Messina Servizi

Tutto sotto controllo stamani all'area ex Decon gestita da Messinaservizi, in seguito ad un incendio che si è sviluppato in mattinata. Grazie difatti all'intervento celere ed efficace dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio in tempi brevi e grazie alla collaborazione degli operatori di Messinaservizi, i danni sono stati contenuti. Incendio circoscritto solo ad una porzione dell’area esterna del sito, bruciati solo dei contentitori, tanto che il danno momentaneamente è contenuto ed è stimato sui centomila euro, anche se sarà valutato meglio nei prossimi giorni. L'area interessata era coperta da assicurazione. Nessuna attività della Messinaservizi è stata compromessa dall’incendio e si proseguirà con i consueti servizi. La polizia municipale sta indagando su quanto accaduto, il rogo sarebbe stato appiccato dall'esterno.

"Grazie ai pompieri, ai nostri operatori e alla pioggia la situazione è sotto controllo", è questo il primo commento del presidente di Messina servizi Pippo Lombardo

La curiosità

L’area ad essere andata a fuoco appena fuori dal deposito di Messinaservizi è quella nella quale è stata ipotizzata la creazione del deposito Gnl

