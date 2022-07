Inizieranno nei prossimi giorni i lavori per realizzare il parcheggio di interscambio ribattezzato Europa centro. Si tratta dell'area già destinata alla sosta tra il viale San Martino e la via Cesare Battisti, il cantiere lavorerà fino al gennaio prossimo. In arrivo una serie di disposizioni viarie, occhio ai cartelli.

© Riproduzione riservata