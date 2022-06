Maturità a Messina, i primi a concludere: "Tracce fattibili... per tutti i gusti"

I primi studenti hanno iniziato a consegnare l'elaborato della prima prova intorno alle 13. Non sembravano esserci volti scuri davanti ai licei del centro di Messina, anzi. Molta serenità per via delle tracce giudicate fattibili ed anche ben assortite. Tranquillità espressa anche dai dirigenti scolastici alla prima esperienza con il plico telematico. In queste interviste, Letizia Barbera ha raccolto le impressioni di uno studente del Seguenza, la dirigente scolastica dello stesso istituto, Lilia Leonardi e la vice dell'istituti tecnico Jaci Mattia Morasca

