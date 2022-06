Taormina, Musumeci improvvisa il comizio ma Ficarra e Picone ironizzano. IL VIDEO

Nella serata di gala di Taobuk a Taormina va in scena un esilarante fuoriprogramma. Mentre il presidente della Regione, Nello Musumeci, (come testimoniato da un video di Repubblica) inizia a parlare della Sicilia, viene pungolato a suon di battute dal duo di comici palermitani Ficarra e Picone che guadagnano i consensi e le risate del pubblico, mentre il governatore cerca di riprendere il filo del discorso... Ci prova e viene nuovamente fermato: i trasporti, le strade, il Ponte che non c'è... Momenti di imbarazzo anche tra il pubblico e quando il Governatore prova a riprendere il discorso piove anche qualche fischio.

