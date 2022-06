Vasco Rossi a Messina è già un successo. Costa e Manfredi: "Un emozionante ritorno"

È già un successo il concerto di Vasco Rossi a Messina, ritornato in città per quello che è già considerato un evento e ha richiamato oltre 41 mila spettatori. Fan che lo seguono in ogni tappa. Un concerto che, particolarmente atteso dopo lo stop per la pandemia, firmano “Musica da Bere S.r.l.” di Carmelo Costa, organizzatore con il supporto di Lello Manfredi: “Abbiamo ripreso dopo due anni e mezzo con il più grosso spettacolo mai venuto in Sicilia. Abbiamo battuto ogni record di incasso in questo stadio”, sono le parole di Costa, soddisfatto dopo l’impegno e la fatica per riportare Vasco Rossi in riva allo Stretto. Per la quinta volta: “È sempre una grande emozione, una gioia incredibile vedere lo stadio pieno con uno dei più grandi artisti italiani”, ha aggiunto Manfredi.

I fan in arrivo da tutta Italia

C’è già chi è al dodicesimo concerto, girando l’Italia, perché per Vasco Rossi non ci sono confini, limiti o chilometri da percorrere e questa sera, inevitabilmente, è anche al “Franco Scoglio”. Le emozioni superano la stanchezza e per il rocker emiliano si sono mossi da tutta la penisola. E c’è chi, invece, è al suo primo concerto: “Almeno una volta nella vita si deve vedere”.

