Messina, Gallo è il vice sindaco: giurano gli assessori della Giunta Basile VIDEO

È Francesco Gallo il vicesindaco di Messina. Lo ha nominato Federico Basile nel giorno del giuramento di tutti i componenti della sua Giunta. Riconfermati gli assessori uscenti, new entry Liana Cannata.

È ancora grande festa, "ma gli assessori mi hanno già chiesto le chiavi delle stanze per poter tornare subito al lavoro", sorride Federico Basile. È il giorno del giuramento della giunta, gli assessori emozionati come al primo giorno di scuola, e scappano le lacrime a Francesco Gallo, nel momento in cui Basile annuncia che sarà lui il vicesindaco. Clima di festa e assunzione di impegni, perché mai come in questa fase storica una Giunta può, e deve, dare risposte, essendoci tutte le condizioni per poter avviare subito l'attività amministrativa, proseguire gli atti che erano stati prodotti e portare avanti nuove idee e progetti. Lo ha detto il sindaco, ribadendo il concetto della continuità che è stato il filo conduttore della sua campagna elettorale e che alla fine è stato premiato dai messinesi. Avranno tutti le stesse deleghe Alessandra Calafiore, Francesco Caminiti, Liana Cannata, Enzo Caruso, Francesco Gallo, Dafne Musolino, Salvatore Mondello e Carlotta Previti

L'annuncio di Gallo vice sindaco

Le deleghe

Sindaco Basile

Rapporti con il Governo e le Istituzioni Regionale e Nazionali. Finanza; Partecipate e

Programmazione Economica; Contrasto all’Evasione ed Elusione Tributaria Locale,

Rapporti con il Consiglio Comunale; Risorse Umane; Polizia Municipale e Sicurezza

Urbana. La novità più rilevante è costituita dalle deleghe al bilancio e alla polizia municipale che verranno mantenute dal sindaco

Alessandra Calafiore:

Politiche Sociali e del Volontariato; Rapporti con Messina Social City; Politiche della

casa; Politiche della Salute; Rapporti con le Istituzioni Religiose.

Francesco Caminiti:

Pianificazione ed Efficientamento Risorse Idriche ed Energetiche; Rapporti con

AMAM; Pianificazione Infrastrutture Ciclo Rifiuti; Realizzazione ed Efficientamento

Reti e Sottoservizi; Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Comunale e Rapporti con

Patrimonio Messina SpA; Difesa del Suolo; Informatizzazione e Digitalizzazione della

Pubblica Amministrazione; CED; Transizione Ecologica.

Letteria Cannata:

Politiche Giovanili; Politiche Agroalimentari; Formazione; Baratto Amministrativo;

Banca del Tempo; Pari opportunità;

Enzo Caruso:

Politiche Culturali; Turismo e Brand Messina; Valorizzazione e Promozione del

Patrimonio Fortificato di Messina; Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari;

Toponomastica.

Francesco Gallo:

Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici; Politiche Sportive; Spettacoli e Grandi Eventi

cittadini; Rapporti con gli Enti Teatrali e Musicali; costituzione Fondazione per la

promozione paesaggistica e culturale della città; Cerimoniale e Ufficio di Gabinetto del

Sindaco.

Massimiliano Minutoli:

Manutenzione Beni e Servizi; Arredo Urbano e Spazi Pubblici; Cimiteri; Acquario e

dimora per gli animali; Protezione Civile; Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; Pronto

Intervento; Interventi Igienico Sanitari; Servizi al Cittadino; Volontariato del settore

degli animali; Volontariato del settore della Protezione Civile; Rapporti con le

Municipalità ed i Comitati Civici;

Salvatore Mondello:

Infrastrutture e Lavori Pubblici; Edilizia Pubblica e Privata; Mobilità Urbana e Extra

Urbana; Pianificazione Urbana e Programmi Complessi; Piano strategico urbano e dello

Stretto; Risanamento e rapporti con ARISME; Rivitalizzazione e Decoro Urbano; Beni

Culturali ed Ambientali; Ponte sullo Stretto di Messina; Rapporti con le Forze

dell’Ordine e le Forze Armate. Rapporti con ATM SpA;

Dafne Musolino:

Contenzioso - Attività Produttive e Promozionali (Agricoltura, Pesca, Artigianato,

Industria, Commercio, Mercati); Politiche Ambientali e Rapporti con Messina servizi

Bene Comune; Politiche del Mare, Beni Demaniali Marittimi e Fluviali; Casinò del

Mediterraneo; Attuazione decentramento amministrativo;

Carlotta Previti:

Smart City; Individuazione; Programmazione; Monitoraggio e Rendicontazione Fondi

Extra Comunali; Pianificazione strategica Fondi Europei 2021-2027; Rapporti con le

Istituzioni Europee; Rapporti con l’Università;

Il giuramento degli assessori

