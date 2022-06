Basile proclamato sindaco di Messina, il racconto della mattinata VIDEO

Dalle 11:45 di oggi Federico Basile è il nuovo sindaco di Messina con il 45,54% (dato definitivo: a seguire Croce col 27,78%, De Domenico col 22.90%, Totaro 2,16% e Sturniolo 1,622%). La sua proclamazione è avvenuta nell’aula del consiglio comunale da parte del presidente del seggio unico Corrado Bonanzinga. Una formula stringata con la sintesi dei numeri delle elezioni e poi l’applauso liberatorio da parte delle decine di persone che hanno accompagnato Basile in questa giornata per lui storica. Accanto a lui anche Cateno De Luca, il suo predecessore. È stato lui a mettergli la fascia tricolore in segno di continuità. Alle 12:15 Federico Basile è entrato anche in possesso della carica di sindaco della città Metropolitana. Si è presentato a Palazzo dei Leoni dove ha incontrato molti dipendenti dell’ente.

