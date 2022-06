I delfini "salutano" i turisti nel mare delle Eolie VIDEO

Bella esperienza per un gruppo di turisti che nel ponte del 2 giugno hanno visitato l'Arcipelago delle Eolie. A bordo di una barca del Gruppo Orione di Lipari che effettua escursioni tra le sette isole, hanno potuto ammirare un gruppo di delfini che per alcuni istanti li hanno accompagnati in una escursione verso Filicudi. E' stato l'esperto Bartolo Greco ad immortalare i delfini mentre facevano capolino a pochi metri dall'imbarcazione. Accade spesso che questi meravigliosi cetacei circondino le imbarcazioni e vi danzino intorno. secondo gli esperti i delfini ne sfruttano la spinta per muoversi in mare o semplicemente per compiere acrobazie tra le onde.

