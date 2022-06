Balenottero tra Milazzo e Patti, le spettacolari immagini in mare VIDEO

Un mare azzurro tutto da scoprire e il periplo in barca di Capo Milazzo per apprezzare le straordinarie calette del promontorio. Poi all’improvviso l’incontro che non ti aspetti tra Milazzo e Patti, a circa 7/8 miglia. A pochi metri a pelo d’acqua un grosso balenottero per nulla disturbato dalla presenza del natante che si trovava a circa 5 metri da lui. Ad avvistarlo Nino La Macchia noto skipper e sportivo milazzese che non si è fatto sfuggire l’occasione per questa straordinaria ripresa.

