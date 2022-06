Messina, dopo i topi arrivano le ruspe nelle baracche di Camaro VIDEO

Via Silvia era trasformata in un inferno per gli abitanti rimasti e che ancora attendono di essere sistemati negli alloggi loro promessi. Le baracche lasciate libere da quanti si sono già trasferiti nelle case assegnate erano diventate un ricettacolo di rifiuti che molti incivili gettavano tra le macerie in attesa che anche qui entrassero in azione i mezzi meccanici in base ad una precisa scaletta d'intervento stabilita con la Prefettura. La ditta che ha vinto l'appalto non aveva ancora avviato le opere di demolizione in questi lotti mentre le squadre di Messina Servizi, già dal 6 maggio scorso stavano seguendo un cronoprogramma di interventi nella stessa area. Le immagini trasmesse nei Tg da RTP e pubblicate sul nostro sito per raccogliere il grido d'allarme della popolazione vista la presenza di decine di topi. Da ieri sera, anche in questa zona di Camaro Sottomontagna, tre squadre si stanno quindi dedicando per liberare le casette non solo dai rifiuti, ma anche da masserizie e suppellettili in disuso abbandonati da quanti vi abitavano prima.

Al tempo stesso la ditta appaltatrice (su affidamento della Prefettura) delle demolizioni ha recintato l'area come si vede dalle foto e dalle immagini e sta proseguendo le demolizioni in questi due lotti

© Riproduzione riservata