Messina, i topi si impossessano delle baracche sgomberate a Camaro Sottomontagna VIDEO

Drammatica situazione igienico sanitaria in cui vivono gli abitanti di via Santa Silvia a Camaro - Sottomontagna. Da quando sono state abbattute alcune baracche la situazione è notevolmente peggiorata poiché i resti dei tuguri sono completamente invasi dalla spazzatura col risultato che la zona è infestata da topi giganteschi. Gli abitanti della zona sono costretti a rimanere chiusi in casa sbarrando porte e finestre. Una situazione insostenibile e che va peggiorando con l'arrivo del caldo. Ovviamente lo stato di grave disagio è già stato segnalato nei giorni scorsi nel corso di incontri avuti sia al Comune che in Prefettura.

Gli abitanti di via Silvia chiedono come mai non siano ancora stati assegnati loro gli alloggi visto che sono già state stilate le graduatorie definitive. I nostri figli- scrivono in un accorato appello – non possono nemmeno uscire per giocare davanti casa, abbiamo paura a mettere il naso fuori dalla porta ! Qualcuno intervenga al più presto.

