Incendio a Stromboli, il racconto di un abitante: "Distrutti i percorsi che portano al vulcano, danno gravissimo"

Ventiquattro-trentasei ore che quanti si trovavano sull'isola di Stromboli non dimenticheranno mai. Uno di loro ha raccontato in collegamento dall'isola come sono state vissute queste ore a tratti drammatiche. Alessandro Wegner racconta al nostro giornale questa brutta avventura che lascia devastazione e danni ancora non quantificabili. Ma quello che sembra il maggiore è legato ai percorsi che conducono al vulcano andati completamente distrutti. Sarà quindi un problema per i numerosi visitatori, turisti in gran parte stranieri, raggiungere i luoghi in cui, almeno fino a ieri, era possibile avvicinarsi per ammirare "Iddu". Un danno pesantissimo per l'economia dell'isola quando la stagione estiva è appena iniziata da quelle parti.

Una inchiesta aperta dalla procura dovrà stabilire le cause. "Ciò che sembrava una certezza fino a ieri mattina - dice Alessandro Wegner - cioè l'incauta accensione di un fuoco da parte di un ragazzo che parte della produzione di una fiction che si stava girando a Stromboli, adesso viene messo in discussione". Vi proponiamo quindi il racconto di questo abitante intervistato nel pomeriggio da Salvatore De Maria

© Riproduzione riservata