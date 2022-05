Messina, autobus in fiamme al terminal ATM VIDEO

Tanta paura al terminal Atm di viale Gazzi. Un bus ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. Al momento non sembra ci siano feriti, ma l'incendio ha creato panico tra i presenti anche a causa di una fortissima esplosione udita anche in lontananza. Una colonna di fumo visibile in tutta la città, come di vede dalle foto.

Secondo prime testimonianze, l’autobus andato a fuoco era nella fase del cambio turno al capolinea di Gazzi, quando un forte odore e del fumo sprigionato dal lato posteriore dell’autobus ha insospettito l’autista subentrante, che ha avvisato il collega che stava smontando. Poco dopo c’è stata una prima esplosione e l’autista ha tentato di spegnere autonomamente l’incendio con un estintore. Per questo il dipendente di Atm è stato portato precauzionalmente in ospedale, per il forte fumo respirato. Sono seguite due esplosioni, la più forte delle quali dovuta allo scoppio di uno dei grossi pneumatici del mezzo, il posteriore destro, che è letteralmente schizzato via, rischiando di colpire uno dei vigili del fuoco nel frattempo giunti sul posto. Presente anche la polizia municipale per regolare il traffico.

