Allarme vento a Messina: sulla litoranea alberi a rischio

Il forte vento causa sempre preoccupazione a Messina e alcuni cittadini hanno segnalato una situazione di pericolo sulla litoranea: in particolare, i residenti hanno evidenziato la necessità di un intervento di potatura su due alberi giganteschi che si trovano lungo la via Consolare Pompea, tra la Chiesa di Grotte e la piazzetta de Cannoni, proprio in prossimità dei lidi che, in estate, sono particolarmente frequentati.

Le fronde degli alberi si estendono a dismisura in tutte le direzioni, oscillando anche oltre il tracciato della pista ciclabile. L’altezza di circa quindici metri, la dimensione dei rami e le violente raffiche di vento di questi giorni hanno fatto scattare l’allarme per una eventuale nuova rottura (come già avvenuto in passato) e caduta che potrebbero mettere a rischio l'incolumità dei passanti, ma anche delle auto e dei ciclisti in transito.

Le palme e il verde lungo la riviera hanno ricevuto l'adeguata potatura – sottolineano i residenti – ma i due alberi, nonostante le ripetute segnalazioni, sono stati trascurati e, adesso, rappresentano un pericolo.

