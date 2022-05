Lunga giornata di audizioni in Prefettura per l'arrivo a Messina della Commissione nazionale antimafia presieduta dal senatore calabrese Nicola Morra. "La provincia messinese è in qualche modo costretta dai giganti palermitani e catanesi, però è altrettanto vero che soprattutto sul versante tirrenico è rivolta verso la Calabria e di conseguenza si è ragionato anche, sul traffico di droga, di rapporti tra realtà calabresi e messinesi".

