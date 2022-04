Si insedia il questore di Messina Gabriella Ioppolo: "Sono felice di essere tornata"

Si è insediata oggi il neo questore di Messina, il dirigente superiore della Polizia di Stato, Gabriella Ioppolo. Ha incontrato gli organi di stampa nella sala riunioni della Questura con una conferenza di presentazione. Poche parole e tanta emozione nell'esprimere la sua felicità di essere tornata a lavorare a Messina. "Sono contenta - ha detto incontrando tanti volti noti tra i cronisti - non tanto per essere tornata, ma di aver rimesso piede in una questura dove ho trascorso i momento più importanti della mia carriera. Ho lasciato Messina, mio malgrado nel 2008, non posso dire di conoscere già questa nuova realtà ma, rispetto, ad altri ritengo di avere un valore aggiunto avendo già lavorato qui. Ci metterò il massimo impegno".

Curriculum

Gabriella Ioppolo è prima dirigente dal 2002, ha anche ricoperto importanti incarichi nelle questure di Reggio Calabria e Messina, nel Compartimento della polizia ferroviaria di Reggio Calabria e nelle Sezioni della polstrada di Messina e Palermo, maturando una vasta esperienza in tutti i settori della polizia.

È stata nominata vicecommissario nel 1986, nel 1996 è stata promossa vicequestore aggiunto e nel 2002 prima dirigente. Dal 1986 ha prestato servizio alla Scuola Agenti di Vibo Valentia, nel 1989 alla Questura di Reggio Calabria e poi a Messina dove dal 2002 ha ricoperto l’incarico di reggente della divisione gabinetto. Dal 2003, dopo il corso di formazione dirigenziale, ha ricoperto ruoli dirigenziali al compartimento della Polizia ferroviaria di Reggio Calabria. Nel 2005 è stata nominata a capo di gabinetto della Questura di Messina e dal 2009 dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Messina. Dal 2010 ha diretto la polizia stradale di Palermo.

