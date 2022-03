Messina, blitz all'alba a Mangialupi e Gazzi: 21 arresti. Giro d'affari di 50mila euro al mese VIDEO

Operazione antidroga della Polizia di Stato, a Messina. Più di 100 agenti hanno dato esecuzione ad una misura nei confronti di 22 persone indagate, a vario titolo, per reati in materia di stupefacenti e armi. Una è ancora attivamente ricercata. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura di Messina - Direzione Distrettuale Antimafia, hanno consentito di fare luce su una vasta compagine criminale, armata, perfettamente organizzata per rifornire di droga, in via continuativa, i consumatori dei quartieri cittadini di "Gazzi" e "Mangialupi". Gli accertamenti sono scattati in seguito alle rivelazioni di alcuni soggetti che, sul finire del 2018, avevano fornito generiche indicazioni su una centrale di spaccio attiva nel rione "Gazzi". Le successive indagini, supportate da servizi tecnici e attività dirette sul territorio, hanno messo in luce l’esistenza di due distinte cellule criminali: una più ristretta, operante in Calabria ed impegnata nel rifornire l’altra, più articolata e capillare, che immetteva sul mercato della città metropolitana di Messina, ed in alcune località della provincia, rilevanti partite di cocaina.

© Riproduzione riservata