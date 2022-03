Rometta, quei palloncini bianchi con i messaggi dei compagni per Valeria

Grandissimo dolore a Rometta per la morte di Valeria Grillo, la bimba di 12 anni ritrovata senza vita nel suo letto. Tantissima emozione ai funerali, che si sono celebrati oggi, per la ragazzina che frequentava l'Oratorio di Rometta Marea. Forte la commozione che traspare dalle parole di padre Antonino Scibilia, che racconta nella sua omelia i profondi momenti vissuti dalla ragazzina in parrocchia. Un fiume di gente si è riunita nella chiesa di Sant'Antonio, in piazza e all'interno dell'oratorio come in caldo abbraccio attorno alla famiglia distrutta dal dolore per la perdita della loro piccola. Il suo cuore ha smesso di battere all'improvviso la notte di domenica scorsa. La ragazzina di appena 12 anni non si è più risvegliata dal sonno. Una scoperta che ha gettato i genitori nello sconforto più profondo. Al funerale di Valeria hanno partecipato i suoi compagnetti che hanno lasciato volare in cielo un palloncino bianco con una dedica. Un lungo applauso ha accompagnato la piccola bara bianca. Presenti gli amministratori comunali di Rometta e dei paesi limitrofi, associazioni, amici e conoscenti.

